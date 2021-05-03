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ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açıldı

2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünün erişime açıldığı bildirildi

ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açıldı
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmı erişimde
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AA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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