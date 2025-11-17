ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES sözel ve sayısal olarak iki ayrı testten oluşmaktadır. ALES'de 100 soru için 150 dakika süre verilmektedir. Sınava katılım gösterecek olan öğrenciler ALES/3 tarihini gündemine aldı. Peki, "2023 ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2025 ALES/3 tarihi...
Yüksek lisans eğitimi almak adına başvurularını tamamlayan adaylar, ALES/3 tarihini araştırmaya başladı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, adaylar kendi alanında 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Peki, "2025 ALES/3 ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak
ALES 3 GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/3) başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.