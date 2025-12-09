ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, ALES sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Adaylar ALES sonuçlarını, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresi üzerinden veya mobil uygulamalarından üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...