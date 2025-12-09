ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım Pazar günü tamamlandı. Gerçekleşen sınavın ardından ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, ALES sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Adaylar ALES sonuçlarını, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresi üzerinden veya mobil uygulamalarından üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u yayımlandı
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.