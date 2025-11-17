Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Alessia Orro: Fenerbahçe'den teklif doğru zamanda geldi! - Voleybol Haberleri

        Alessia Orro: Fenerbahçe'den teklif doğru zamanda geldi!

        Fenerbahçe'nin İtalyan süper yıldızı Alessia Orro, sarı lacivertli günlerini, çocukluk zamanlarını ve İtalya Milli Takımı'ndaki başarılarını Corriere della Sera'ya anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe'den teklif doğru zamanda geldi!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Alessia Orro, Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulundu.

        Orro'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle;

        "DEL PIERO KAHRAMANIM"

        “Juventuslu bir aileden geliyorum, bu yüzden Nedved ve Del Piero benim kahramanlarım. Voleybolda ise, benden dört yaş büyük ablam Sara'nın en sevdiği Valentina Arrighetti ve Francesca Piccinini.”

        "BÖYLE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

        "Fenerbahçe'deki maaşınız 600 bin Euro. İtalya'da size aynı rakam teklif edilseydi kalır mıydınız?" sorusuna yanıt veren Orro şöyle konuştu:

        “Bunu böyle görmek istemiyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum çünkü teklif doğru zamanda geldi, spor alanında değil, hayat alanında da bir deneyim yaşıyorum. Burada benimle birlikte erkek arkadaşım Matteo Picchio da var. Türkiye'de voleybol, İtalya'da basketbol veya futbol kadar ilgi görüyor.”

        REKLAM

        "TÜRKLER SICAKKANLI VE SAYGILI"

        “İstanbul sokaklarında beni durduruyorlar. süpermarkette veya restoranda da... Bu yönünü çok seviyorum, çünkü Türkler sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum, Sardunya'nın güneşi olmasa da ve yemeği.”

        Dünya Kupası finalinde Türk oyuncuları yenmek sana nasıl bir his verdi? Bazıları Fenerbahçe'de takım arkadaşın oldu mu?

        “O anda tek hedefim kazanmaktı. Sonra tabii ki onlarla selamlaştım: onlar en iyi oyuncular, onlarla aynı takımda olduğum için mutluyum.”

        Sokakta sizi durduruyorlar mı?

        “Evet, süpermarkette veya restoranda da. Bu yönünü çok seviyorum, çünkü insanlar sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum, Sardunya'nın güneşi olmasa da ve yemeği."

        "KÜFÜR ETTİĞİM İÇİN KİMSE AZARLAMADI"

        Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı kazandığı Türkiye'de olduğu için Quirinale'ye gitmediniz. Üzüldünüz mü?

        “Hayır, Mattarella ile Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası ve diğer yarışmalar için birçok kez görüşmüştüm. Sardunya'da bir etkinlikte de görüşmüştük.”

        REKLAM

        Velasco ile takım büyüdü: bir yıldan biraz fazla bir sürede Olimpiyatları ve Dünya Kupasını kazandınız. Size özellikle ne söyledi?

        “Birçok önemli an vardı, ama bunların aramızda kalmasını istiyorum.”

        Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, Rai'nin canlı yayınında ağzınızdan bir küfür kaçtı. Evde kimse sizi azarladı mı?

        “Hayır, kimse! Dünya Şampiyonası'nı kazanmış, tarih yazmıştık. Aksine, bu başarıya duyduğum mutluluğu ve heyecanı ifade etmiştim.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?