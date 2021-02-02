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Alev Alev 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! - Alev Alev 13. yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Alev Alev 13. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin son bölümüne; Çiçek'in mezarındakinin Şimal olduğunun ihbarı damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 13. yeni bölüm 2. fragmanı...

Alev Alev 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! - Alev Alev 12. son bölüm tek parça izle:

Alev Alev dizisinde gözler 13. yeni bölüme çevrildi. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide merakla beklenen 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayımlandı...

ALEV ALEV 13. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"KENAN'IN CANI SENİN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN DAHA MI KIYMETLİ?"

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ömer'in Rüya'yı bir balıkçıya götürerek şaşırttığı tanıtımda Komiser Korkut, Tomris'in evine gelerek Çiçek'in mezarındakinin Şimal olduğunun ihbarını aldıklarını söylüyor.

Çelebi'nin, "Kenan'ın canı senin özgürlüğünden daha mı kıymetli?" sözleri yapacağı hamle konusunda merak uyandırırken, İskender'in korkuyla bağırdığı anlar dikkat çekiyor. Ozan, Ömer ve Rüya'nın şoke olan ifadesi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

ALEV ALEV'İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır.

Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

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