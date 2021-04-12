Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

"GÖMÜLÜ BİR CESET BULUNDU!"

İskender'in itirafıyla Çiçek'in büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda Ömer ile Zeyno arasında geçen konuşma dikkat çekiyor. Çelebi'nin, babasının katilinin cezasını bulması için Rüya'ya yardım edeceğini söylemesi, akıllara "Çelebi'nin yeni planı ne?" sorusunu getiriyor. Bülent'in ölümü yüzünden gergin olan Çiçek ise polislerin eve gelişiyle şoke oluyor.

ALEV ALEV'İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İskender, Çiçek'i kurtarabilmek için Bülent'e saldırdı ve bunun sonucunda da Bülent hayatını kaybetti. Cemre ve dostlarının çabaları sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Çelebi ise gözaltına alındı.

Çelebi, içine düştüğü durumdan kendini kurtarabilmek için bir çıkış planı tasarlayarak tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atmak istedi ancak finalde büyük bir yenilgi aldı. Aynı anda hem tarihi eser kaçakçılığı hem de velayet davası olan Çelebi, mahkemede iki büyük darbe yedi.

Cemre, Çelebi'nin geçmişte şiddet uyguladığı Esin Ece'yi davada tanık olması için çağırdı ve bu tanıklık sayesinde Cemre, hem Çelebi'den boşandı hem de kızı Güneş'in velayetini kazandı. Diğer davada ise ortağı Dursun Yaman'ın her şeyi itiraf etmesi sonucu Çelebi için tüm çıkış yolları kapandı.

Mahkemeden tutuklama kararı çıkması üzerine Çelebi, cezaevine doğru yola çıkarken Cemre de kızıyla ve dostlarıyla beraber hayalini kurduğu yeni hayatına başladı.

ALEV ALEV'İN 22. BÖLÜM İZLE



