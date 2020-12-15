Alev Alev 7. yeni bölüm 2. fragman yayında! Alev Alev fragman izle!

Alev Alev 7. yeni bölümünde; Ömer'in Rüya'ya söylediği sözler ikiliyi birbirine yakınlaştırırken, Ozan'ın da Cemre'ye olan bakışları dikkat çekiyor.

ALEV ALEV 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ALEV ALEV 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi, Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar.

Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!