Alev Alev dizisinde heyecan dün akşam yayınlanan 8. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 9. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 8. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

ALEV ALEV 8. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ALEV ALEV 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.