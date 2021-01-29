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'Alev Alev'de Kayabeylikler'e karşı mücadele büyüyor!

Ay Yapım imzalı, SHOW TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümü çarpıcı final sahnesiyle çok konuşuldu. İskender, Kenan'ın da sarnıçtaki kundaklama olayıyla ilgisi olduğunu Rüya'ya söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Rüya, her şeye rağmen güçlü duruşunu göstererek İskender'e adeta meydan okudu. Rüya'nın, “Savaşmak lazım, kaçmak değil!” sözleri mücadelesine pes etmeden devam edeceğini bir kez daha gösterdi

'Alev Alev'de Kayabeylikler'e karşı mücadele büyüyor!
'Alev Alev'de Kayabeylikler'e karşı mücadele büyüyor!
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HABERTURK.COM

‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Cemre, Rüya ve Çiçek’in adalet arayışı, mücadelesi büyürken Rüya ile Ömer arasında yaşanan romantik anlar izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Aralarındaki aşk giderek kuvvetlenen Rüya ile Ömer, terasta baş başa bir yemek için bir araya gelirken, bir anda İskender’i karşılarında bulmaları gerilimi artırdı.

İskender, Rüya'ya sarnıçtaki olayda babası Kenan'ın da payı olduğunu söyledi. Ömer'in de bundan haberi olduğunu anlayan Rüya, büyük bir şok yaşadı. Rüya'ya her şeyi anlatacağını söyleyen İskender, arabaya binip onunla gelmesini bekliyordu ancak Rüya, İskender'e meydan okuyarak pes etmeyeceğini gözler önüne serdi.

İşte o anlar;

#ALEVALEV SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle ABC1 20+'da 4.76 izlenme oranı (reyting),9.83 izlenme payı (share),AB'de 3.85 izlenme oranı (reyting),9.04 izlenme payı (share) Total’de 5.61 izlenme oranı (reyting),11.63 izlenme payı (share) elde etti. #AlevAlev etiketi ise 6 saat boyunca TT listesinde kaldı. Bölüm etiketi #mücadeleyedevam ise uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

OZAN VE ÖMER'DEN İSKENDER'E BÜYÜK OYUN!

Çelebi, Kenan'a tarihi eserlerin yerini bulduklarını söyleyerek tuzak kurdu. Bunu öğrenen Tomris ise tarihi eserleri bulduklarını Ozan'a haber verdi. Ozan, Ömer ve Rüya, Çelebi'nin tarihi eserlerin yerini bulduğunu öğrenince, eserlerin yerini değiştirmek için hemen harekete geçti ancak Ozan, yolda takip edildiklerini fark etti.

Yolu değiştirerek bir türkü bara giren Ozan ve Ömer böylelikle İskender'e büyük bir oyun oynadı. Mekana giren İskender, karşısında şarkı söyleyen Ömer ve Ozan'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İskender, tarihi eserlerin peşinde;

ÖMER’DEN RÜYA’YA NEŞET ERTAŞ SÜRPRİZİ!

Rüya ile Ömer arasındaki aşk giderek alevlenirken, ilişkileri için eğlenceli ama zor bir iddiaya girdiler. Birbirlerinin doğal ortamında vakit geçiren ikilinin ekrana gelen keyifli dakikaları büyük beğeni topladı.

Ömer, Rüya'yı bit pazarına götürürken, Rüya ise Ömer'i bir karaoke bara götürdü. Rüya'nın sürpriziyle sahneye çıkmak zorunda kalan Ömer'in, ölümsüz ozan Neşet Ertaş'tan ‘Neredesin Sen’i söylediği anlar ise bölüme damgasını vurdu.

Ömer, Rüya için söylüyor;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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