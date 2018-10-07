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Alev alev yanan cip kullanılamaz hale geldi

İstanbul Beykoz’da yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Alev alev yanan cip, vatandaşlar tarafından hortumla söndürülmeye çalışıldı ancak kullanılamaz hale geldi

07.10.2018 - 09:57 | Güncelleme: İHA

İstanbul Beykoz'da önceki akşam Görele Mahallesi’ne giden Fatih Aydın idaresindeki 34 FA 9161 plakalı lüks cipte elektrik tesisatında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü Aydın, cipten inerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye başladı. O sırada çevredeki vatandaşlar da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler yola çıktıkları sırada cipin motor kısmında başlayan yangın aracın diğer bölümlerine de sıçradı.

LÜKS CİPE HORTUMLA MÜDAHALE

Yangını gören vatandaşlar da yakınlardaki bir iş yerinden hortum çekerek suyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak vatandaşlar da yangının ilerleyişini durduramadı. İtfaiye ekiplerinin kısa bir süre sonra olay yerine gelmesinin ardından asıl müdahale başladı. Patlama tehlikesine karşı müdahale sırasında dikkatli oldukları görülen itfaiye ekipleri, aracın ön kaputunu açmakta da zorlandı. Ekipler daha sonra ön kaputu bir demir yardımıyla açmak zorunda kaldı.

TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İHA'nın haberine göre elektrik arızası nedeniyle yangın çıktığı öğrenilirken yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cip, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yol ulaşıma kapatılırken, iş çıkışı olması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

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