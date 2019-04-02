Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde edinilen bilgiye göre, geç saatlerde Gülahmet Yüksel (83) ve eşi Gülhanım Yüksel’in (75) yaşadıkları evde uyudukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevlere Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre soğutma çalışmasının ardından, 4 çocukları olan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.