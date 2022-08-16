Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'e eski 10 numara Alex de Souza'dan tebrik geldi! Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenerken mücadeleye 68. dakikada giren Arda Güler iki gol atarak geceye damga vurmuştu. Özellikle ilk golü Alex de Souza'nın attığı golleri andıran genç futbolcuya idolünden de tebrik geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alex de Souza "10 numara... Bravo Arda Güler" ifadelerini kullanırken alkış emojisi ekledi.
— Habertürk Spor (@HTSpor) August 15, 2022
Arda Güler ise Alex'in paylaşımını alıntılayarak "Desteğin benim için çok önemli teşekkürler kaptan" yanıtını verdi.
86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetmişti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar inmişti. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuştu.
90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluşmuş ve genç futbolcunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitmişti.
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