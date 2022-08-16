Portekizli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu anları şöyle anlattı:

"Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. 20 dakikada kendini göstermek istedi"