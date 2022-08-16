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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenerken mücadelenin son anlarına Fenerbahçe'nin 10 numarası damga vurdu! Oyuna 68'de dahil olan Arda Güler iki gol atarak "Ben buradayım" mesajı verirken futbolseverlere de resital izletti!

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  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri ise Arda Güler oldu!
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    Oyuna 68. dakikada dahil olan genç yıldız son dakikalara iki gol birden sığdırdı ve "Ben buradayım" mesajı verdi.

     
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    10 NUMARAYI ALMIŞTI

    Fenerbahçe'de genç yıldız geçen günlerde yapılan törenle 10 numaralı formayı teslim almıştı.
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    EN GENÇ FUTBOLCU OLDU

    Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu.
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    GEÇEN SEZON 48 DAKİKADA BİR GOLE KATKI SAĞLAMIŞTI

    Fenerbahçe'nin 10 numarası geçen sezon forma giydiği tüm Süper Lig maçlarında galibiyet yaşamıştı.

     
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    12 mücadelede de 3 puana uzanan Arda Güler, aynı zamanda sahada kaldığı her 48 dakikada bir gole katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyi oyuncusu olmuştu. 
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    Arda Güler geçen sezon ligde 286 dakikaya 3 gol 3 asist sığdırmıştı.
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    JESUS MAÇ SONU AÇIKLAMALAR YAPTI

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus da mücadele sonrasında Arda Güler'le sahada uzun uzun konuştu. 
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    Portekizli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu anları şöyle anlattı:

    "Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. 20 dakikada kendini göstermek istedi"

     
  • Arda Güler resitali! Fenerbahçe'nin 10 numarası geceye damga vurdu

    "Maç sonu 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim. Kötü başladı, toparladı. Geleceği Türk Milli Takımı için de iyi olacak."

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