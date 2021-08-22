YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.

"BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"

OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.