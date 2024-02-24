Aleyna Çakır'ın ailesi çukura düştü

Ankara'da Aleyna Çakır (21) olarak bilinen ve 3 Haziran 2021'de evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen ve onu kurtarmak isteyen eşi Mehmet Esen, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düştükleri yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusundan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Kaman ilçesinde meydana geldi.

Fotoğraf: İHA Ankara'da ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, müstakil evlerinin ön tarafında bulunan yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden eşi Mehmet Esen ise eşini kurtarmak isterken aynı şekilde kuyuya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, su kuyusuna düşen çifti kurtardı. Yaralı Esen çifti, sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. REKLAM