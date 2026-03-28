        Haberler Gündem Yargı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevi şartlarıyla ilgili savcılıktan açıklama | Son dakika haberleri

        Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevi şartlarıyla ilgili savcılıktan açıklama

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu'nun cezaevi şartlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Başsavcılık'tan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması

        Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki durumu hakkında sanal medyadaki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan KUNDAKÇI'nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Aleyna TUTUŞ KALAYCIOĞLU'nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m²'dir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
