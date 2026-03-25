Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' adlı şarkısı, telif hakları nedeniyle YouTube'da erişime kapatıldı
Giriş: 25.03.2026 - 09:08
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' adlı şarkısı YouTube'da engellendi.
9 milyondan fazla görüntüleme alan şarkı, video platformundan kaldırıldı. Youtube sayfasına girildiğinde, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle engellendiği belirtildi.
