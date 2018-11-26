Aleyna Tilki: 70 milyon TL'nin hepsini dağıtırım

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Asmalımescit’te bulunan bir mekana girerken görüntülendi. "Milli Piyango 2018 yılbaşı ikramiyesi 70 milyon TL. Sana çıkarsa ne yaparsın?" sorusuna Aleyna Tilki, "Ben öyle bir haksız kazancı kabul edemezdim, bana çıksa hepsini dağıtırdım. Ben paramı, bileğimin hakkıyla ve sesimle kazanmak istiyorum" yanıtını verdi