Bu açıklamalarının ardından Aralık ayında Etiler'de objektiflere takılan Tilki, "İlaç içtikten sonra hastalanmaya başladım. Ben şuna inanmaya başladım, kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu testlerin %80'i yanlış bence. Atıyorum kalp hastası biri yanlış testten dolayı bu ilacı alsa hayatını kaybetse bu adil olur mu? 'Acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor?' diye düşündüm ama ben böyle konuşunca 'Aleyna da koronaya inanmıyor' diyorlar. Hayır inanıyorum, sonuçta tüm dünyayı etkisi altına almış durumda ama tam olarak inanmamız için testlerin doğru olması lazım" diyerek, test sonuçlarına güvenmediğini söylemişti.