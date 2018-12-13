Aleyna Tilki: Gerçek değil tabii ki!

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma açıklık getirdi. Üzerindeki kürkle çektiği selfieyi paylaşan genç şarkıcı, bir takipçisinin kürkün gerçek olup olmadığını sorması üzerine, “Gerçek değil tabii ki” yanıtını verdi