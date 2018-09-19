Sosyal medya üzerinden sert sözler söyleyerek paylaşımlar yapan ve gözyaşı döktüğü videoyla magazin gündemine damga vuran Aleyna Tilki, dün küstüğü Emrah Karaduman'la bugün barıştığını duyurdu. Aleyna Tilki, 'Özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, balkabakları falan var üstünde. Normalde hemen barışmam ama bebek balkabakları için her şey olabilir." ifadelerini paylaştı
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Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medya hesabından Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklenmişti.
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Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaşmıştı.
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"KENDİM İÇİN BİR ŞEY YAPMAYA KARAR VERDİM" DEMİŞTİ
Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşmış ve "Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim" demişti.
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Çok konuşulan bu olay sonrası, Emrah Karaduman, Aleyna Tilki'nin evine çiçek yollayarak, genç şarkıcının gönlünü aldı.
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"NORMALDE HEMEN BARIŞMAM AMA..."
Çiçeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki, "Özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, balkabakları falan var üstünde, bu yüzden küslüğüm kısa sürdü. Hemen küserim, normalde hemen barışmam ama bebek balkabakları için her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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Aleyna Tilki, 'yeni şarkısının reklamını yapıyor' iddialarına ise şu yanıtı verdi:
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"BU KONUYU TEKRAR AÇMAYACAĞIM"
"Üzülmeme bile reklam diyen var, sevinen var. Niye ağladım, neden bu kadar dolmuştum bilen bilir... Bu konuyu tekrar açmayacağım"
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ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Doğum tarihi 28 Mart 2000 olan genç şarkıcı Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.
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Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.
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Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.
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Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.
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EMRAH KARADUMAN KİMDİR?
Emrah Karaduman, 4 Kasım 1992 tarihinde Samsun'da doğdu. Türk besteci ve aranjördür. İlk albümü Toz Duman'ı Haziran 2015'te yayımlandı.
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Müzikal yeteneğini geliştirmek için konservatuvara yazılsa da parasal zorluklar yüzünden eğitime devam edemedi. Bir dönem Samsun'da barlarda çalıştıktan sonra hayalindeki müzikal kariyerin peşine düşmek için İstanbul'a taşındı.
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Kadıköy'de bir barda çalışırken Hande Yener'in sahne ekibi Emrah'a ulaşarak Yener'in orkestrasına katılma teklifi yaptı. Bu teklifle birlikte yıllarca Hande Yener ile çalıştı. Daha sonra Hande Yener'in çeşitli şarkılarının yanı sıra Demet Akalın, İrem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise dahil olmak üzere çeşitli şarkıcıların şarkıları besteledi veya düzenlemelerini yaptı.
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Kendisinin ilk stüdyo albümü Toz Duman, 12 Haziran 2015'te DMC tarafından piyasaya sürüldü. Albümdeki "İntikam", "Nerden Bilecekmiş" ve "Kırk Yılda Bir Gibisin" şarkılarına klip çekildi; şarkıları sırasıyla Demet Akalın, İrem Derici ve Murat Dalkılıç seslendirdi.
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İlk single çalışması olan Cevapsız Çınlama isimli albümünde parçayı Aleyna Tilki seslendirdi.
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