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"KENDİM İÇİN BİR ŞEY YAPMAYA KARAR VERDİM" DEMİŞTİ

Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşmış ve "Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim" demişti.