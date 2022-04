Aleyna Tilki: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı 'Take It or Leave It' (Al ya da Bırak) için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.