"YENİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Son şarkısı 'Tanırım İntiharı' ile ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade eden genç şarkıcı, yeni çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

MAKYAJSIZ ALEYNA

Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız haliyle objektif karşısına geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.