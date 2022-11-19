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Makyajsız Aleyna Tilki

Çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Aleyna Tilki'nin makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı

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  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tilki'nin, kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti.
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    "YENİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

    Son şarkısı 'Tanırım İntiharı' ile ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade eden genç şarkıcı, yeni çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

    MAKYAJSIZ ALEYNA

    Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız haliyle objektif karşısına geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Aleyna Tilki
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Melis Sezen
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Melis Sezen
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hilal Altınbilek
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hilal Altınbilek
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hadise
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hadise
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Ebru Şahin
  • Aleyna Tilki makyajsız haliyle objektif karşısında - Magazin haberleri

    Ebru Şahin

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