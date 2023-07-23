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        Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie tarzı! Ünlü isim sosyal medyada gündem oldu!

        Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie tarzı! Ünlü isim sosyal medyada gündem oldu!

        Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı gönderilerle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü şarkıcının annesinin bu sefer "Barbie" tarzı çok konuşuldu.

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 10:08
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        Uzun zamandır sinemalarda vizyona girmesi beklenen "Barbie" seyircisiyle buluştu. Tüm Barbie severler pembe kıyafetler giyerek sinema salonlarına akın etmeye başladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'de pembeler içerisinde verdiği pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Aylardır beklenen "Barbie" sonunda seyircisiyle buluştu ve dünya çapı gişe hasılatında 'Oppenheimer'ı ikiye katladı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi tüm dünyanın gündeminde yer alıyor.

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        Barbie filminin vizyona girmesiyle sosyal medyada çeşitli trendler ve akımlar meydana çıktı. Şimdilerde herkes pembelere bürünerek kombinler yapıyor. Bu tarza Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'de katıldı.

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        En az kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminde adından söz ettiren Havva Öztel, baştan aşağı pembe kombiniyle verdiği pozlarını 120 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderileri kısa süre içerisinde 5 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum aldı.

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        İşte Havva Öztel'in son pozları...

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