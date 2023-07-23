Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie tarzı! Ünlü isim sosyal medyada gündem oldu!

Aylardır beklenen "Barbie" sonunda seyircisiyle buluştu ve dünya çapı gişe hasılatında 'Oppenheimer'ı ikiye katladı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi tüm dünyanın gündeminde yer alıyor.

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Barbie filminin vizyona girmesiyle sosyal medyada çeşitli trendler ve akımlar meydana çıktı. Şimdilerde herkes pembelere bürünerek kombinler yapıyor. Bu tarza Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'de katıldı.