Aleyna Tilki'nin iddialı tercihi
Objektif karşısında poz veren Aleyna Tilki, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti
Giriş: 01.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:28
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyor'u müzikseverlerle buluşturan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına yeni sürprizlerinin olduğunu duyurdu.
"Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" diyen 24 yaşındaki şarkıcı, yayımladığı fotoğrafta giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.
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