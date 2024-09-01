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        Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin iddialı tercihi - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki'nin iddialı tercihi

        Objektif karşısında poz veren Aleyna Tilki, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:28
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        Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyor'u müzikseverlerle buluşturan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına yeni sürprizlerinin olduğunu duyurdu.

        "Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" diyen 24 yaşındaki şarkıcı, yayımladığı fotoğrafta giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

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        #Aleyna Tilki
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