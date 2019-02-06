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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, bu kez özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Daha önce David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'la Instagram'da takipleşerek gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de Güney Afrikalı model Liam Vandiar'ın radarına girdi.