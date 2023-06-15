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Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi
Habertürk Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirmişler, TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunmuşlardır.

Görüşülen hususlar Partilerin yetkili organlarında değerlendirilecektir.

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