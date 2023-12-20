Kayserispor Kul&uuml;p Başkanı Ali &Ccedil;amlı, 4-3 mağlup oldukları Fenerbah&ccedil;e ma&ccedil;ının ardından a&ccedil;ıklamalarda bulundu. Hakemlere y&ouml;nelik saldırılara değinen &Ccedil;amlı, &ccedil;ağrıda bulunarak, &ldquo;Hi&ccedil;biri bizim d&uuml;şmanımız değil. Bunlar bizim T&uuml;rk &ccedil;ocukları ya. Bunları biz hatalarıyla da kabul edeceğiz, g&uuml;zellikleriyle de kabul edeceğiz. Biz, bu ligi kendi &ccedil;ocuklarımızla oynayacağız. Onun i&ccedil;in yenilsek de, yensek de hi&ccedil; &ouml;nemi yok ama biz sahada kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbah&ccedil;e&rsquo;yi tebrik ediyorum. Oynadı, kazandı ve 3 puanını aldı. Biz de ma&ccedil;ı kazanabilirdik. Belki 5-3 kazanabilirdik, belki onlar 6-5 kazanabilirdi. Hi&ccedil; fark etmez. Bug&uuml;n sahadaki m&uuml;cadeleden dolayı kendi futbolcularımı y&uuml;rekten kutluyorum. Herbirini alınlarından &ouml;p&uuml;yorum. Canları sağ olsun. Bu yolda kaybetmek de var ama biz yola devam edeceksek bunun bir kaos ortamında değil, dostluk, muhabbet ve kardeşlik ortamında devam etmesini istiyoruz. Hakemler &uuml;zerinden artık futbolun konuşulmasını istemiyoruz. T&uuml;rk futbolu bu şekilde hi&ccedil;bir yere gidemez. T&uuml;rk futbolunda kul&uuml;p başkanları olarak bizler de kendimize &ccedil;eki d&uuml;zen vermek zorundayız. Bu işi y&ouml;netenler de kendine &ccedil;ekin d&uuml;zen vermek zorunda. Sahadaki futbolcu kardeşlerimizde hakeme yardımcı olmak zorunda. Bu ancak bu şekilde d&uuml;zelir&rdquo; ifadelerini kullandı. YURT DIŞINDAN HAKEM GETİRİP DE T&Uuml;RKİYE DE YABANCI HAKEMLERE MA&Ccedil; MI Y&Ouml;NETTİRELİM? &Ccedil;amlı, &ldquo;Sadece hakemleri su&ccedil;la, nereye kadar su&ccedil;layacağız. Yurt dışından hakem getirip de T&uuml;rkiye&rsquo;de yabancı hakemlere ma&ccedil; mı y&ouml;nettirelim. Bu T&uuml;rk insanına yakışır mı? Kesinlikle b&ouml;yle bir şey istemiyoruz. Hakemlerde kendilerine bakacaklar, performanslarını artıracaklar. Onlar da hata yapıyorlar, evet ama ne yapalım şimdi. Hakemleri hata yaptılar diye k&ouml;t&uuml; insan mı ilan edelim. Asla etmeyeceğiz. Bug&uuml;n ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki buraya gelenler &ccedil;ok keyifli ma&ccedil; izledi. Kaybettik, can sağ olsun. Fenerbah&ccedil;e&rsquo;yi tebrik ediyorum ve bundan sonraki ma&ccedil;larında başarılar diliyorum. Biz bundan sonra kendi ma&ccedil;larımıza bakacağız ama asla hakem konuşmayacağız. Bu benim kanaatim ve &ouml;ng&ouml;r&uuml;m. Asla hakemlerle ilgili bir şey s&ouml;ylemeyeceğiz. 5 tane penaltımız dahi verilmese konuşmayacağız. Konuştuk&ccedil;a bu iş k&ouml;t&uuml;ye gidiyor. Biz konuştuk&ccedil;a hakemler hata yapmaya devam ediyor. Bir serbest bırakalım ve rahat ma&ccedil; y&ouml;netsinler. Ne yapıyorlar bakalım. Hi&ccedil; kimse kimsenin d&uuml;şmanı değil. Buradan kul&uuml;p başkanı olarak &ccedil;ağrıda bulunuyorum. Gelin bu hakemleri bir rahat bırakalım, rahat &ccedil;ıksınlar, rahat ma&ccedil; y&ouml;netsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Biz sahada bir savaşa &ccedil;ıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaşması. Bunun bir kaybedeni, bir kazananı olacak. &Uuml;lkemizin birliğe, beraberliğe, bir kardeşliğe ihtiyacı var. Buraya gelen on binler mutlu olmak i&ccedil;in geliyor. Onları da burada gerip g&ouml;ndermeyelim&rdquo; şeklinde konuştu&rdquo; diye konuştu. ONURUMUZA VE KİMLİĞİMİZE YAKIŞIR G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;LER SERGİLEMEMİZ GEREKİYOR Bir gazetecinin ma&ccedil;ın ardından futbolcular arasında &ccedil;ıkan gerginliği sorması &uuml;zerine &Ccedil;amlı, &ldquo;Ufak tefek tartışmalar olabilir. Evde iki kardeş kavga etmiyor mu? Birbirlerine sen bunu yapmadın, ben bunu yapmadım tarzı şeyler. Bunların &ouml;nemi yok. Bunlar futbolu gerecek olaylar değil. Biz başka şeyler konuşuyoruz. İki futbolcu arasında tartışsın. Bana ne tartışmışsa. Her ikisini sakinleştirdim, mevzu kapandı. Bunlar &ouml;nemli değil. &Ouml;nemli olan sahada d&uuml;nya kamuoyunun &ouml;n&uuml;nde, d&uuml;nyanın izlediği bir m&uuml;sabakada kendi onurumuza ve kimliğimize yakışır g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ler sergilememiz gerekiyor&rdquo; diyerek s&ouml;zlerini noktaladı.