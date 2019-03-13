Demet Akbağ Zafer Çika'nın oğlu Ali Çika, kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika dün akşam saatlerinde İzmir'de arkadaşı ile birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede kurtulamamıştı.

ALİ ÇİKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Demet Akbağ ile Zafer Çika'nın oğlu Ali Çika, Mayıs 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koyu Galatasaray taraftarı olan Ali Çika sosyal medya hesabından ailesi ve arkadaşlarıyla ile fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor.