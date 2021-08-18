Yeşilçam'ın emektar ismi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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1977 yapımı "Çöpçüler Kralı" filminde filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden "Boyacı" karakterine hayat veren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ali İnce'den acı haber geldi. İnce, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Medyaradar'ın haberine göre; Ali İnce'nin cenazesi, bugün Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ALİ İNCE HAKKINDA

Ali İnce, 1 Ocak 1959’da dünyaya geldi. 1977 Yılında "Çöpçüler Kralı" filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden "Boyacı" rolünü canlandırdı.

İnci, "Hababam Sınıfı Tatilde", "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor", "Hababam Sınıfı Güle Güle", "Ortadirek Şaban", "Zavallılar", "Yaprak Dökümü" ve son olarak 1999 yılında "Veliler Serdarı" filminde de rol aldı.

Oyuncu, Yeşilçam filmlerinin birçoğunda rol almış ayrıca o dönemde filmlerde set amirliği de yapmıştı.