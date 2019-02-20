Ali Koç'tan Nihat Özdemir açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Vekili ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Nihat Özdemir'in "Bir günah keçisi arıyorlar" sözlerine cevap verdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Koç şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta salı günü önce Başkanvekili Semih Özsoy, ertesi gün de ben basın toplantısı yaptım. Bu toplantıları yapmamızın sebebi ligin ikinci yarısının ilk 4 haftasındaki bazı endişeler. Bu endişeleri kazandığımız maçlardan sonra söylemiştik.
Nihat Özdemir ile basın toplantısının ardından görüştük ve kendisinin de Türk futbolu ile ilgili endişeleri vardı.
Başarısızlığın sorumlusunun başkan olarak benim olduğumu defalarca söyledim. Bizim bir günah keçisi arıyor olmamız, başarısızlığa bir kılıf arıyor olmamızın söz konusu olmadığı kamuoyunun malumudur.
Nihat Bey ile görüştüm ve 'Siz bana böyle böyle dememiş miydiniz? Sizin de endişeniz yok muydu?' dedim. Kendisi inkar etmedi. 'Evet, bu açıklamaları yapmak zorunda kaldım' diye bir ifadesi oldu. Niye mecbur kaldığını, verdiği sebepleri sizinle paylaşamayacağım. Bizler kapalı kapılar arkasında farklı, başka ortamlarda başka konuşan insanlar değiliz. Özü sözü bir insanlarız. Özelde konuşulanları da açıklamayı doğru bulmayız. Aramızda geçenleri anlatmam sıkıntılı bir ortam yaratır. Bu durumu yorumladığımız zaman şunu anladım: İfadelerimiz TFF'de rahatsızlığa sebep olmuş. Nihat Bey kullanılmış ya da kendisini kullandırtmış.
Hakem hatalarının sistematik olduğu endişesi bize hakimdi ve bu bağlamda açıklamalar yapmaya karar verdik. Bunun ardından sayın Nihat Özdemir'in, bir medya grubunda manşete çıkartılmış açıklamaları vardı. TFF'de bazı insanlara şirin gözükmek, bazı insanlara sahip çıkmak adına, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamalarını boşa çıkarmak için, Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet etmiş bir insanın söylemlerini kullanmak çok acı bir durumdur.
Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişinin, bu şekilde kulübümüzü hedef alması, camiamız açısından son derece acı bir durumdur. Siz hiç herhangi bir kulüp temsilcisinin, TFF'de temsil ettiği kulüp aleyhine bu şekilde açıklama yaptığını, hedef aldığını gördünüz mü?"
TFF Başkan Vekili ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Nihat Özdemir, Ali Koç’un hakemlerle ilgili çıkışı konusunda, "TFF’nin tarafsızlığının teminatıyım. Koç beklentilerin çok uzağında kaldı. Bir günah keçisi arıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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