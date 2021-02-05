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Ali Koç: Derbiye lider çıkacağız, inşallah lider bitiririz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Önemli maç ama her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince de ne de şampiyonluk şansınız kayboluyor. 3 puanlık maç" dedi

Ali Koç: Derbiye lider çıkacağız, inşallah lider bitiririz
AA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın Galatasaray ile yapacakları derbiyle ilgili, "Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek ve hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır." dedi.

Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımının yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbiye ilişkin görüşlerini aktaran başkan Koç, "Önemli maç. Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var. Bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, ne de kaybedince şampiyonluk şansınız yok oluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi ama bununla beraber kadro derinliğimiz... Sezon başında alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız ve sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır." ifadelerini kullandı.

GUSTAVO AÇIKLAMASI: DOKTORLAR BİLİR

Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun durumuyla ilgili bir soruya, "Onu doktorlar bilir." cevabını verdi.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına, daha önce görevini bırakan Mehmet Sepil'in yerine Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesiyle ilgili de konuşan Ali Koç, "Mehmet Sepil, zor bir dönemde başkanlık yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 2-3 sene sadece Türk futbolu için değil Avrupa futbolu için de dönüm noktası. Yeni formatlar ve mevzuatlar... Pek çok yeni şey konuşuluyor. Yakında açıklanacak, siz de göreceksiniz. Kuvvetli bir Kulüpler Birliği Vakfı çok önemli. İnşallah el birliğiyle, omuz omuza ve yapıcı rekabetle tüm paydaşların çıkarına en faydalı çözümleri geliştiririz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 2 doz aşılanan sağlık çalışanlarının statlara ve salonlara alınmasıyla ilgili taleplerinin hatırlatılması üzerine, "İkinci doz aşıyı alanların başta sağlıkçılar olmak üzere ama diğer vatandaşlarımızın da statlara ve salonlara alınmasının, normalleşme noktasında güzel bir adım olacağını, hem de aşıya dikkat çekme konusunda fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir öneriyi 3 ayrı federasyona yaptık. TFF, şu aşamada bu konuyla ilgili çok olumlu bir şey yapamıyor. Ancak olumlu baktıklarını söylemlerinden görüyoruz. Er ya da geç olacak. İnşallah en erken zamanda olur." değerlendirmesinde bulundu.

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