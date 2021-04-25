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Ali Koç'tan Beşiktaş'a yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Üç puan aldığımız için memnunuz. Cumartesi günü de söylediğim gibi her maç, final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık ama artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım" dedi. Koç, Beşiktaş'ın açıklamalarına da yanıt verdi

Ali Koç'tan Beşiktaş'a yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Üç puan aldığımız için memnunuz. Cumartesi günü de söylediğim gibi her maç, final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık ama artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım" dedi.

Süper Lig´in 37´nci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa´yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Koç, "Üç puan aldığımız için memnunuz. Cumartesi günü de söylediğim gibi her maç, final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık ama artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu konuyu adresleriz. Takımı, hocamı, tüm ekibi, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Önemli bir üç puan aldık" diye konuştu.

"BİZ ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN DOĞRU BULMADIĞIMIZ BİR ŞEYİ YAPMAYIZ"

Yönetim olarak saha içine konsantre olduklarını vurgulayan Ali Koç, "Biz, bir seri yakaladık. Hava yakaladık. Burnumuzu kaldırdık, biz ne zaman burnumuzu kaldırsak bir yerlerden haksız ithamlar, saldırı, bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Biliyorum, taraftarlarımız bana çok kızıyor, `niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz´ diye. Bizim tarzımız farklı. Biz şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayız. Başkalarını da töhmet altında bırakmayız. Hiç bizimle alakası olmayan konular, bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Bundan 1-2 ay önce şurada oynanan bir derbi maçı sonrası, ezeli rakibimiz demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. İşimize bakıp, sahaya konsantre olacağız. Türkiye´de şöyle bir anlayış var, bir yere kadar da doğru aslında. Maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Hakemleri baskı altında bırakmak, algı yönetmek... Biz bu topa girmeyeceğiz. Biz bu şekilde davranırsak Türk futbolunun sorunlarını çözemeyiz. Rekabeti sahada bırakalım, saha dışında da sorunlarımızı çözelim. Gelirlerimizi arttıralım. Biz hala aynı noktadayız. Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk değerlerden feragat etmek kadar önemli değil. İnşallah biz doğruyu yapan taraf oluruz. İnşallah hayretle izlediğim açıklamaların devamı gelmez" şeklinde konuştu.

"KALECİLİKTE BU VAR"

Harun Tekin´in performansı ile ilgili gelen soruya ise Ali Koç, "Ben oyuncular bazında konuşmayayım. Eminim hocam basın toplantısında adresliyordur. Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsın, aptalca bir hareket yaparsın hepsi heba olur. İşin doğasında bu var. Ben takımımın savaşmasından, koşmasından memnunum. İnşallah böyle devam eder, sonunu da bu şekilde getiririz. Kısmetse de mutlu sona ulaşırız" cevabını verdi.

Öte yandan Ali Koç, şampiyonluk yarışında favori konumda oldukları konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak ise, "Biz 10 senede 3 kere son maçta şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz" şeklinde konuştu.

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