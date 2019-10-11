Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın Fenerbahçe Ülke Stadı'nda Arnavutluk ile oynayacağı maçla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kulübün voleybol medya gününde konuşan Ali Koç, Fenerbahçe'nin stadıyla birlikte milli maça hazır olduğunu ifade ederken, "Milli maça hazırız. Mehmetçik'e en güzel verilebilecek moral, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alınacak iyi sonuçlar olacaktır. EURO 2020'ye gitme şansımızı arttırabiliriz. 2004'ten bu yana stadımızda milli maç oynanmıyor. Bugün Milli Takım günüdür." dedi.

Karşılaşmaya gelecek taraftarlara seslenen Ali Koç "Tüm takım taraftarlarına çağrım, maça lütfen milli forma ile gelin. Fenerium'da milli formalar var. Ben geçen sene Milli Takım forması aradım ama bulamadım. O yüzden satışına karar verdik. Bu bir ilkmiş, bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın İstanbul'a dönüşüne de değinen Ali Koç "Milli Takım'ın İstanbul'dan ayrılması doğruydu, şimdi yeniden döndü. Devletimizi ve milletimizi bu iki maçla sevindirebiliriz. 90 dakika Milli Takım'ı destekleyelim, takımlarımızla ilgili tezahürat yapmayalım." diye konuştu.