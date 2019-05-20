Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Fenerbahçe olarak 5 kez üst üste Final Four'a kaldık, büyük bir başarı ama kupayı getiremedik. O yüzden çok üzgünüz. Basketbolda talihsizlikler son 1.5 - 2 ayda bizi buldu."

" Anadolu Efes'e de parantez açmak istiyorum. Bu sene müthiş bir performans gösterdiler, hak ederek buraya geldiler ve 2. oldular. Onları da gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

"Maçtan sonra bazı olaylar yaşandı. Kısa da olsa bu olayların ele alınış şekli, yansıması, maçın önüne geçiyor. Başka bir ülkede, iki Türk takımı arasında yaşanan olaylar olmasa daha iyi olurdu. Olayların bir de gerçek şekilde anlatılması gerekiyor."

"Fenerbahçe taraftarı, bizim maçımızdan sonra salonu terk etmedi. Büyük çoğunluğu Efes'i samimi şekilde maç sonuna kadar destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadı, ses çıkarmadı."

"Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, Fair-Play'den bahsedecek en son kişidir, özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur"

" 6. kez Final-Four'a katılmak istiyoruz, mümkünse yine Efes'le.. Kupayı bir kez daha kazanmak istiyoruz. Ben bu açıklamayı yapmak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 3. bir ülkede iki Türk takımı arasında yaşanan olaylar olmasa daha iyi olurdu. Ama olayların da gerçek bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum."