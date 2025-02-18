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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan stadyum açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan stadyum açıklaması!

        "Devrim Erbil: Fenerbahçe Koleksiyonu" tanıtım gecesinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İki sene sonra stadyumumuzu büyütmüş olacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:30
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        Ali Koç'tan stadyum açıklaması!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Devrim Erbil: Fenerbahçe Koleksiyonu" tanıtım gecesinde açıklamalarda bulundu.

        Tanıtım gecesinde Devrim Erbil, Fenerbahçe Stadyumu'nun bir tablosunu Fenerbahçe'ye hediye etti.

        Ali Koç, Devrim Erbil'in hediyesinin ardından, "Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz iki sene sonra stadyumumuzu büyütmüş olacağız. O zaman bir sergi daha yapar mıyız? (Gülerek) Yoksa bunların üzerine mi düzeltirsiniz?" şeklinde konuştu.

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