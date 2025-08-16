Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç taraftarla birlikte deplasman otobüsünde! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç taraftarla birlikte deplasman otobüsünde!

        Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticiler, taraftarlar ile birlikte Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 19:46 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Koç taraftarla deplasman otobüsünde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in ikinci haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlileri taşıyan deplasman otobüsüyle stada geldi.

        Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların yer aldığı otobüse binen Başkan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe taraftarını yalnız bırakmayan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri sorunsuz bir şekilde Gürsel Aksel Stadı’na ulaştı.

        Koç ve yönetim kurulu deplasman otobüslerine binerken çok büyük ilgiyle karşılandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        İstanbul'da fırtına!
        İstanbul'da fırtına!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası