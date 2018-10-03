Son 1 haftadır şu haberleri okuyoruz:

• "Ali Koç Aykut Kocaman kararından ötürü pişman.."

• "Keşke Kocaman ile devam etseydim.." dedi..

• "Ali Koç aslında Kocaman ile devam edecekti ama taraftara söz verdiği için geri dönemedi.."

• "Kocaman'dan çok etkilenmişti, o dönem mecburen gönderdi şimdi geri getirmenin yollarını arıyor.."

Okuduğumuz haberler bunlar.

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Bu cümlelerin aynısını yazıp iki çok önemli ve etkili yöneticiye mesaj atmak suretiyle sordum. Dedim ki "Durum gerçekten bu mu, yoksa Aykut Hoca'nın medyası yeniden manüplasyona mı başladı?" Sorduğum iki kişi de Ali Koç Başkan'ın yöneticileri.. Cevap aynı geldi: Kesinlikle hayır! Yani Ali Koç pişman değil. "Keşke.." demiyor. "Ah ben ne yaptım da Aykut Hoca'yı gönderdim" falan deyip dövünmüyor.

Şu ana kadar hiçbir gazeteyi okumadım ama eminim ki yüzde 90'ında Kocaman'ın favori hoca adayı olduğu yazılıyordur. Gerçekten de Kocaman adaylardan biri olabilir. Ama ne bir pişmanlık var, ne de bu isim favori konumunda...

Kocaman Hoca ile ilgili bir yorum yapmayacağım. Buraya kadar yazdıklarım da bir yandaş medya operasyonunu okuyan birinin doğrudan muhattaba sorduğu sorunun yanıtını içerir. Tekrar edelim; Kocaman'ın yandaş medyasında çıkan haberler gibi Ali Başkan'ın Aykut Hoca kararı ile ilgili en ufak bir pişmanlığı yok. Aykut Kocaman ya da Ersun Yanal yahut Conte veyahut Buvac.. Bu isimlerle ilgili yorumlarımızı sonra yazarız. Çünkü bana göre sorunun asıl kaynağı teknik adamdan öte sportif direktörde.

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