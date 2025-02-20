Ali Palabıyık: Darısı yabancı Merkez Hakem Kurulu'na!

"HER GELEN TFF VE MHK HAKEMLİK ÜZERİNDE YENİ ŞEYLER DENİYOR"

Ali Palabıyık, futbolcuların sahada sadece top oynamak için mücadele ettiği zaman hakemlere çok fazla iş düşmeyeceğini belirtti. HT Spor yorumcusu da olan Palabıyık, "Yeni seçilen TFF başkanının ve yönetim kurulunun sezona başlarken yabancı VAR’ı kesinlikle hayatımıza almayacağımıza yönelik açıklamaları vardı, tersi oldu. MHK başkanının yabancı hakemle alakalı açıklamaları vardı, tersi oldu. Burada tartışılması gereken nokta; bizi bu hale getiren sistem. Hakemlik üzerinde her gelen TFF ve MHK yeni şeyler deniyorlar. Maalesef başarılı olamıyorlar. Başarılı olamadıkları yerde de hala o koltukta oturmaya ısrar ediyorlar. 2022’den süregelen bir hakem temizlik operasyonu var. Böyle bir temizlikten sonra derbi için önceki senelerde 3-4 aday çıkıyorken, şu anda derbimizi yönetecek Türk hakem bulamıyoruz. Bir tek güvenebileceğimiz Halil Umut Meler var. Ama ona bile artık görev veremiyoruz. Türk futbolu için üzücü ama yabancı hakem ve VAR’ın verecekleri kararları hep beraber izleyeceğimiz için de kendi adıma mutluyum. Aslında sorunun hakemden kaynaklanmadığını, sahada sadece top oynamak isteyen futbolcular olduğu zaman hakeme de iş düşmeyeceğini göreceğiz" cümlelerine yer verdi.