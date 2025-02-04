Ali Palabıyık: Sorescu kırmızı kart görmeliydi!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, Antep temsilcisini 1-0 mağlup etti ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 6'da korudu.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, Geçiş Oyunu programında mücadeledeki pozisyonları yorumladı.

"SORESCU'NUN HAREKETİ KASITLI VE GADDARCA" Yabancı VAR'la beraber baskının bir kısmını sineye çekip baskıyı azalttık ama hakemlerin üzerine binen baskı daha da arttı. Bu sezon yabancı VAR geldiğinden beri en çok Galatasaray mağdur oldu. Bu maçta da oldu. Hakemin sahada görmediği Sorescu pozisyonu var. Sorescu'nun yapmış olduğu hareket kasıtlı, ayağı yerde değil ve Sallai'nin bileğine doğru acımasızca ve gaddarca yapılan bir hareket. Hakem saha içerisinde kaçırabilir -ki kaçırmamalı- yardımcı hakem görüyor ama o uyarmalı. Kırmızı kart olarak değerlendirilmese bile oyuncunun sarı kartı var, ikinci sarıdan kırmızı verilebilir. Gaziantep'e verilmeyen bir kırmızı kart var. REKLAM 📺 Geçiş Oyunu



🎙️ Ali Palabıyık: Bu sezon yabancı VAR geldiğinden beri en çok Galatasaray mağdur oldu. Bu maçta da oldu. Hakemin sahada görmediği Sorescu pozisyonu var. Gaziantep'in verilmeyen bir kırmızı kartı var. pic.twitter.com/GRhmcoHQNC — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

"O KADAR BASİT KART GÖSTERİNCE..." Burak Pakkan tartışılıyor. Hep biz hakemler olarak kendimizi tartışılır hale getiriyoruz. Yönetebileceğimiz pozisyonları yönetemeyip kendimizi zora sokuyoruz. Sakatlanmış bir oyuncu oyundan çıkacak, biraz daha süre ekle oyunun sonuna ve kart gösterme. O kadar basit kart gösterince oyuncunun size söylediği sözün geri dönüşü yok. Küfür etmiş olsa... Yanındaki Fenerbahçeli futbolcular bile şaşırdı. Orada kendimizi niye zora sokuyoruz. 📺 Geçiş Oyunu



🎙️ Ali Palabıyık: Burak Pakkan tartışılıyor. Hep biz hakemler olarak kendimizi tartışılır hale getiriyoruz. Yönetebileceğimiz pozisyonları yönetemeyip kendimizi zora sokuyoruz. Sakatlanmış bir oyuncu oyundan çıkacak biraz daha süre ekle oyunun sonuna ve kart… pic.twitter.com/LySNXpbkZy — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

"GOL KARARI DOĞRU" Kalecinin görüş alanı içerisinde değildi. Kaleci topun geldiğini net bir şekilde görüyor ve hamle yapıyor. Burada tartışılması gereken tek nokta, oyuncunun kolunun çok yakınından geçiyor. Burada temas var mı ya da yok mu ona bakıldı. VAR'da incelenmesinin nedeni bence ofsayttan ötürü değil, topun o oyuncuya değip değmemiş olmasına bakıldı. Gol kararı doğru diyebiliriz. ❓ Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı? 🤔



🎙️ Ali Palabıyık: Sallai'nin topa temasını göremedik, bu durumda karar doğru. pic.twitter.com/ug6VoLyTvE — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025