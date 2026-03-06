Canlı
        Ali Poyrazoğlu: Saygı duyun lütfen - Magazin haberleri

        Ali Poyrazoğlu: Saygı duyun lütfen

        Nişantaşı'nda görüntülenen Ali Poyrazoğlu, acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtsız bıraktı

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 08:43
        "Saygı duyun lütfen"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ali Poyrazoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yardımcısıyla birlikte yürüyüş yapan Poyrazoğlu, bir panoda yer alan afişleri inceledikten sonra eczaneye girdi.

        Eczane çıkışında basın mensuplarına selam veren oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Gazetecilerin soru sorma isteği üzerine Poyrazoğlu, "Bir yere yetişeceğim, saygı duyun lütfen, teşekkürler" ifadelerini kullanıp oradan uzaklaştı.

