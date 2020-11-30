Ali Rıza ve Halide'den aşk itirafı!

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Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Ali Rıza, görevi ve aşkı arasında kalarak zor anlar yaşadı. Halide ile Ali Rıza'nın arasında olan yakınlıktan tedirgin olan Haşmet Ağa, kızına zarar gelmesini istemediği için Ali Rıza'yı açık bir dille uyardı. Bir yol ayrımına giren Ali Rıza'nın ne yapacağı merakla beklenirken finalde Halide'nin elinden tutarak Haşmet ve Melek'in karşısına çıktığı anlarda nefesler tutuldu. Çift aşklarını ilan ederken bu anlar Ali Rıza'nın, Halide için her şeyi göze alabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu hamleye karşı Haşmet Ağa'nın tepkisi sert oldu. İkili arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

"Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun!"

SOSYAL MEDYA #GÖZEALDIM DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle ABC1 20+'da 5.03 izlenme oranı (rating),10.38 izlenme payı (share),AB'de 4.39 izlenme oranı (rating),9.49 izlenme payı (share),Total’de 5.46 izlenme oranı (rating),11.67 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #GözeAldım etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

HAŞMET AĞA'DAN SERT UYARI!

Şehmuz'un mallarını yakan Ali Rıza, konsorsiyum karşısında Haşmet'in de desteğiyle yaptığı açıklama ile kendini aklamayı başardı. Bu olaydan sonra şüpheleri iyice artan Fuat Ersoylu, Ali Rıza'yı araştırmaya başladı. Haşmet Ağa ise konsorsiyumda destek olsa da Ali Rıza'yı açık bir şekilde uyardı. Halide için endişesini dile getirerek, Ali Rıza'ya bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Hasan ise Ali Rıza ve Halide meselesi için Haşmet'le konuşmaya gittiğinde, Ali Rıza'nın devlet için çalıştığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

Haşmet Ağa, Ali Rıza'yı uyarıyor;

HALİDE'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Halide, yeni kliniği açması için gerekli olan derneğe Ali Rıza'nın kardeşi Nihan'ın adını vermesiyle büyük bir sürpriz yaptı. Kliniğin tabelasını gören Ali Rıza, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Halide'nin bu sürprizi Ali Rıza ve ailesine büyük bir mutluluk yaşattı.

"Sen iyi ki varsın..."

ALİ RIZA TUZAĞA DÜŞTÜ!

Ali Rıza, depo baskınından kaçmayı başaran Numan'ın peşine düştü. Burak ise konsorsiyuma rakip olacak yeni ortaklar bulurken, Numan'la da Ali Rıza'yı tuzağa düşürecek yeni bir plan yaptı. Ramço'dan Numan'ın yerini öğrenen Ali Rıza, harekete geçti ancak tuzağa düştüğünü anlaması uzun sürmedi. Numan, Ramço'yu yakalayınca gerilim yükseldi ve silahlar çekildi. Ancak Ali Rıza'nın kurulan tuzağı bozmayı başardı ancak çıkan çatışmada Numan yine kaçtı.

Numan, Ali Rıza'yı tuzağa çekiyor;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!