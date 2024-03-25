Ali Sabancı'nın Bebek yürüyüşü

İş insanı Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ali Sabancı, tek başına Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verip "Benden daha iyi" açıklamasında bulundu.