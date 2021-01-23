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Ali Utku 61 yaşında vefat etti

Türk sinemasının ödüllü görüntü yönetmeni Ali Utku, kanser nedeniyle vefat etti

Ali Utku 61 yaşında vefat etti
61 yaşında vefat etti
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HABERTURK.COM

Görüntü yönetmeni Ali Utku, 61 yaşında hayatını kaybetti. Görüntü yönetmenliğine 1977'de 'Ateş Parçası' adlı filmle başlayan Utku, şu ödülleri kazanmıştı;
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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