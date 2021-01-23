61 yaşında vefat etti 0:00 / 0:00

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Görüntü yönetmeni Ali Utku, 61 yaşında hayatını kaybetti. Görüntü yönetmenliğine 1977'de 'Ateş Parçası' adlı filmle başlayan Utku, şu ödülleri kazanmıştı;

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