Aliağa Petkimspor: 85 - Galatasaray MCT Technic : 90 | MAÇ SONUCU
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 80-75 mağlup etti.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Efianayi 16, Utomi 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav, Sajus 12, Boran Güler, Franke 10, Blumbergs 10, Floyd 8
Galatasaray MCT Technic: Cummings 5, Rıdvan Öncel 6, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, Mc Collum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Bishop 9, Ahmet Bugrahan Tuncer, Muhsin Yaşar
1. Periyot: 21-20
Devre: 43-37
3. Periyot: 65-61
4. Periyot: 75-80