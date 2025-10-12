Habertürk
        Aliağa Petkimspor: 85 - Galatasaray MCT Technic : 90 | MAÇ SONUCU

        Aliağa Petkimspor: 85 - Galatasaray MCT Technic : 90 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 80-75 yendi.

        Giriş: 12.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 12.10.2025 - 20:18
        Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 80-75 mağlup etti.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 16, Utomi 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav, Sajus 12, Boran Güler, Franke 10, Blumbergs 10, Floyd 8

        Galatasaray MCT Technic: Cummings 5, Rıdvan Öncel 6, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, Mc Collum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Bishop 9, Ahmet Bugrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

        1.⁠ ⁠Periyot: 21-20

        Devre: 43-37

        3.⁠ ⁠Periyot: 65-61

        4. Periyot: 75-80

