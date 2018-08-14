Alianza Lima - Inti Gas Ayacucho maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Alianza Lima, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Inti Gas Ayacucho takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. Alianza Lima 20 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Inti Gas Ayacucho 9 puanda ve 14. sırada. Alianza Lima son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Inti Gas Ayacucho son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 501 kodlu maçı oynayanlar; Alianza Lima galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Alianza Lima son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 1-0 yenildi.

Inti Gas Ayacucho, UTC Cajamarca karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Alianza Lima, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Alianza Lima, kendi sahasında 14 gol attı, 3 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inti Gas Ayacucho 3 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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