Alianza Lima - Sport Rosario karşılaşma önü

Peru Premier Lig Clausura maçında Alianza Lima ile Sport Rosario, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:00. Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sport Rosario son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 769 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alianza Lima kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Sport Rosario sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Alianza Lima son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 1-0 yenildi.

Sport Rosario ise Comerciantes Unidos maçında 3-0 kazandı.

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