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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda dehşeti yine kahretti! Tuğrul'dan acı haber geldi - En son haberler

        Başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Maganda dehşeti yine can aldı. Gaziantep'te evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:15
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        Maganda dehşeti yine kahretti! Tuğrul'dan acı haber geldi
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        Gaziantep'te evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul Fırat Gökalp (6), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Ekim günü meydana geldi. Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı. Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen Tuğrul Fırat Gökalp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tuğrul Fırat Gökalp, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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        Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Tuğrul Fırat Gökalp'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Bu arada, polis ekipleri Tuğrul Fırat Gökalp´in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #gaziantep
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