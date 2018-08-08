Alianza Lima - UTC Cajamarca sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Alianza Lima, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü UTC Cajamarca takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. Maç öncesi Alianza Lima 19 puanla 3. sırada, UTC Cajamarca 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Alianza Lima son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. UTC Cajamarca, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 491. İddaa'da Alianza Lima kazanır 0.00, berabere biter 0.00, UTC Cajamarca kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alianza Lima son hafta oynanan Universidad San Martin maçında 1-0 yenildi.

UTC Cajamarca, Inti Gas Ayacucho karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Alianza Lima, 14 gol attı ve 3 gol yedi.

UTC Cajamarca, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda UTC Cajamarca 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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