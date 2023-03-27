South China Morning Post'un haberine göre Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zaman sonra ilk kez Çin'e döndü ve Hangzhou şehrinde kurduğu bir okulu ziyaret etti.

— Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) March 27, 2023

Pazartesi günü Ma, 2017 yılında Alibaba kurucuları tarafından finanse edilen ve anaokulundan liseye kadar eğitim veren özel bir okul olan Yungu School'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ma okul yönetimiyle eğitim konularını ve ChatGPT teknolojisini görüştü.

2019'da 55. doğum gününde Alibaba'nın başkanı olarak emekli olan Ma, tarım teknolojisi hakkında bilgi edinmek için farklı ülkelere seyahat ediyor. Ma'nın seyahat programı Çin gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor.