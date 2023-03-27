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Haberler Dünya Alibaba kurucusu Jack Ma uzun zaman sonra ilk kez Çin'de
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Ortadan kaybolmuştu: Alibaba kurucusu Jack Ma uzun zaman sonra ilk kez Çin'de

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Çin'de kurduğu bir okulu ziyaret ederken görüldü.

Alibaba kurucusu Jack Ma uzun zaman sonra ilk kez Çin'de
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HABERTURK.COM

South China Morning Post'un haberine göre Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zaman sonra ilk kez Çin'e döndü ve Hangzhou şehrinde kurduğu bir okulu ziyaret etti.

Pazartesi günü Ma, 2017 yılında Alibaba kurucuları tarafından finanse edilen ve anaokulundan liseye kadar eğitim veren özel bir okul olan Yungu School'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ma okul yönetimiyle eğitim konularını ve ChatGPT teknolojisini görüştü.

2019'da 55. doğum gününde Alibaba'nın başkanı olarak emekli olan Ma, tarım teknolojisi hakkında bilgi edinmek için farklı ülkelere seyahat ediyor. Ma'nın seyahat programı Çin gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor.

JAPONYA'DA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çin'in bir zamanlar en zengin insanlarından olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu.

Financial Times, uzun zamandır görünmeyen milyarderin, 6 aydan uzun süredir Japonya'nın başkenti Tokyo'da olduğunu yazmıştı.

Site, Ma'nın bu süre boyunca ailesiyle beraber Tokyo'da kayak merkezlerinde tatil yaptığını ve belirli aralıklarla ABD ve İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu da öne sürmüştü.

ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Ma, 2 yıl önce devlet bankalarını ve Çinli düzenleyicileri eleştirdiğinden beri ortalıktan kaybolmuştu. Bu gelişmeler sonrasında Çinli düzenleyiciler, Ma'nın şirketi Ant'ın 37 milyar dolarlık ilk halka arzını iptal etmiş ve Alibaba'yı geçen yıl tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırmıştı.

Ma'nın, Alibaba'nın genel merkezinin bulunduğu Şanghay yakınlarındaki Hangzhou şehrinde bir evi olsa da yetkililerle ters düştüğünden beri İspanya ve Hollanda da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde görüldü. Ma'nın Hollanda'da sürdürülebilir gıda üretimi konusunda bir üniversiteyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak bir süredir nerede olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmemişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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